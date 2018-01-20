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Эрдоган объявил о наземной операции в Сирии

Фото: Amer Rabe Al Hasan/Zuma/TASS
Турецкая армия проводит "антитеррористическую операцию" против курдов в Африне

"Антитеррористическая операция в Африне фактически началась", - заявил Эрдоган, выступая сегодня в провинции Кютахья.

Он в очередной раз раскритиковал США за поддержку, оказываемую сирийским курдам из партии "Демократический союз" и отрядов "Сил народной самообороны". Турецкие власти считают их ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая признана в стране террористической организацией.

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Турция в январе привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности на случай операции в Африне, а затем перебросила в район танки.

19 и 20 января турецкие военные обстреляли позиции "Демократического союза" в районе Африн на северо-западе Сирии, где проживает порядка 1,5 млн сирийских курдов.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил вчера, что операция в Африне "де-факто началась с артиллерийских обстрелов". Подчеркивается, что это стало ответом на "провокационные обстрелы террористов" из курдских подразделений.

В прошлом году Анкара трижды проводила техническую подготовку к операции в Африне, но из-за отсутствия одобрения этих планов со стороны других стран наступление откладывалось, сообщает ТАСС.

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