Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"

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В ночь на воскресенье Турция продолжила переброску военнослужащих и техники к границе с Сирией в районе Африн, где накануне начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Силы народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС). Анкара считает их ответвлениями Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией.
В течение ночи в приграничную турецкую провинцию Хатай прибыли на автобусах солдаты и отряды спецназа и были переброшены танки.
Сообщается, что к широкомасштабной операции против курдов приступили формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии". Им оказывают поддержку вошедшие в Африн турецкие танки, передает телеканал NTV.
О фактическом начале операции в сирийском районе Африн сообщил в субботу президент Турции Эрдоган. Вечером того же дня турецкий Генштаб официально объявил о том, что операция "Оливковая ветвь" началась 20 января в 17:00 по местному времени. Ее целью названа защита турецких границ и обеспечение безопасности в регионе.
По данным Генштаба, 20 января в рамках операции "Оливковая ветвь" 72 самолета турецких ВВС, которые поразили 108 целей в семи точках Африна и вернулись на базу.
Как передает телеканал Sky News, в результате субботних бомбардировок убито шесть мирных жителей и три бойца СНС.
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