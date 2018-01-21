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Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"

Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
К месту проведения турецкой операции в районе Африн стягиваются дополнительные силы

В ночь на воскресенье Турция продолжила переброску военнослужащих и техники к границе с Сирией в районе Африн, где накануне начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Силы народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС). Анкара считает их ответвлениями Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией.

В течение ночи в приграничную турецкую провинцию Хатай прибыли на автобусах  солдаты и отряды спецназа и были переброшены танки.

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Сообщается, что к широкомасштабной операции против курдов приступили  формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии". Им оказывают поддержку вошедшие в Африн турецкие танки, передает телеканал NTV.

О фактическом начале операции в сирийском районе Африн сообщил в субботу президент Турции Эрдоган. Вечером того же дня турецкий Генштаб официально объявил о том, что операция "Оливковая ветвь" началась 20 января в 17:00 по местному времени. Ее целью названа защита турецких границ и обеспечение безопасности в регионе.

По данным Генштаба, 20 января в рамках операции "Оливковая ветвь" 72 самолета турецких ВВС, которые поразили 108 целей в семи точках Африна и вернулись на базу.

Как передает телеканал Sky News, в результате субботних бомбардировок убито шесть мирных жителей и три бойца СНС.

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