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США набиваются России в друзья

Фото: GLOBAL LOOK press/Ohde
Американский президент сделал Москве предложение, которое могло бы потянуть на Нобелевскую премию мира

Через полчаса после публикации твита с призывом к России "приготовиться" к ракетному удару по САР президент США Дональд Трамп передумал и заявил в соцсети, что России требуется поддержка США.

"Россия нуждается в нас. Им нужна помощь с их экономикой, это было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?" — заявил Трамп.


Предыдущий твит Трампа, который посоветовал России готовиться к ракетным ударам в Сирии "умными" ракетами прокомментировала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства.

Захарова также поинтересовалась, предупреждены ли инспекторы ОЗХО о том, что умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия. "Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?" – предположила она.

Отношения России с Западом выходят на новый уровень конфронтации. Такое мнение высказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT.

"Не только это заявление в Twitter, но и решение Трампа отправить авианосец в Средиземное море является демонстрацией силы. Не будем забывать, что он уже не раз говорил о своем принципе "мир через силу", – сказал Блохин, отметивший, что, скорее всего, американский президент хочет принудить Россию сесть за стол переговоров посредством как раз вот этой силы.

Эксперт предупредил, что для нормализации отношений с Западом и в первую очередь США Россия должна проявить стойкость.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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