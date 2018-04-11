Американский президент сделал Москве предложение, которое могло бы потянуть на Нобелевскую премию мира

Через полчаса после публикации твита с призывом к России "приготовиться" к ракетному удару по САР президент США Дональд Трамп передумал и заявил в соцсети, что России требуется поддержка США.

"Россия нуждается в нас. Им нужна помощь с их экономикой, это было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?" — заявил Трамп.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Предыдущий твит Трампа, который посоветовал России готовиться к ракетным ударам в Сирии "умными" ракетами прокомментировала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства.

Захарова также поинтересовалась, предупреждены ли инспекторы ОЗХО о том, что умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия. "Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?" – предположила она.

Отношения России с Западом выходят на новый уровень конфронтации. Такое мнение высказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT.

"Не только это заявление в Twitter, но и решение Трампа отправить авианосец в Средиземное море является демонстрацией силы. Не будем забывать, что он уже не раз говорил о своем принципе "мир через силу", – сказал Блохин, отметивший, что, скорее всего, американский президент хочет принудить Россию сесть за стол переговоров посредством как раз вот этой силы.

Эксперт предупредил, что для нормализации отношений с Западом и в первую очередь США Россия должна проявить стойкость.