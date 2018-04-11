Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва нанесет ответный удар по американцам в Сирии

Фото: GLOBAL LOOK press/Depo Photos
продолжениеНовый удар Трампа будет намного жестче прошлого
Вашингтон дорого заплатит за свои необдуманные действия

Ситуация в Сирии накаляется. Посол России в Ливане Александр Засыпкин рассказал, какие шаги предпримет Москва в случае агрессии США.

По его словам, наши военные в Сирии собьют все американские ракеты, а также нанесут удары по источникам огня. При этом Засыпкин подчеркнул, что Вашингтон попытается оправдать свои действия якобы химической атакой войск Асада, передает телеканал "Аль-Манар".

По теме

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Москву и Тегеран в поддержке сирийского лидера Башара Асада, который якобы отдал приказ на химическую атаку в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек.

В Кремле опровергли информацию о бомбе с хлором и отметили, что цель этого "вброса" информации состоит в том, что оправдать действия террористов и иметь возможность показать всему миру свою военную силу.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Меркель грудью встала за украинский транзит

Госпожа немецкий канцлер пытается сохранить лицо и перед Россией, и перед Незалежной

Пенсионный возраст повысят для активных

Все делается ради благополучия граждан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей