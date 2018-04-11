Вашингтон дорого заплатит за свои необдуманные действия

Ситуация в Сирии накаляется. Посол России в Ливане Александр Засыпкин рассказал, какие шаги предпримет Москва в случае агрессии США.

По его словам, наши военные в Сирии собьют все американские ракеты, а также нанесут удары по источникам огня. При этом Засыпкин подчеркнул, что Вашингтон попытается оправдать свои действия якобы химической атакой войск Асада, передает телеканал "Аль-Манар".

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Москву и Тегеран в поддержке сирийского лидера Башара Асада, который якобы отдал приказ на химическую атаку в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек.

В Кремле опровергли информацию о бомбе с хлором и отметили, что цель этого "вброса" информации состоит в том, что оправдать действия террористов и иметь возможность показать всему миру свою военную силу.