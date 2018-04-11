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Американцы приготовились к войне

Фото: wikipedia.org
Приказ Трампа развяжет третью мировую

Военные Соединенных Штатов прибыли в Сирию и готовы нанести удар в любой момент. Об этом сообщил журналист телеканала i24News Давид Шустер, ссылаясь на источники в Пентагоне.

"Американские военные: все необходимые средства (корабли, боевые самолеты и крылатые ракеты) находятся на месте, вооружены и готовы атаковать Сирию. Приказы от президента Трампа теперь ожидаются "в любое время", – написал он на своем аккаунте в Twitter.

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что для США главное показать свою силу в Сирии. При этом их не интересует кто применил химическое оружие в Думе.

Трамп и его советники обсудили возможность удара, передает The New York Times. Отмечается, что представители администрации рассчитывают на более обширную атаку, чем 7 апреля 2017 года, когда они нанесли ракетный удар по военной базе в провинции Хомс. При этом политик хочет провести операцию не за один день и напасть сразу на несколько объектов, однако Трамп пока не готов вовлекать военных в серьезный конфликт.

"Направление бомбардировщиков и истребителей с американскими или французскими пилотами для ударов по сирийским аэродромам или другим целям считается рискованным, поскольку приведет к углублению конфликта, если кто-то из пилотов будет сбит", – отмечает издание.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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