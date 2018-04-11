Американцы приготовились к войне

Приказ Трампа развяжет третью мировую

Военные Соединенных Штатов прибыли в Сирию и готовы нанести удар в любой момент. Об этом сообщил журналист телеканала i24News Давид Шустер, ссылаясь на источники в Пентагоне.

"Американские военные: все необходимые средства (корабли, боевые самолеты и крылатые ракеты) находятся на месте, вооружены и готовы атаковать Сирию. Приказы от президента Трампа теперь ожидаются "в любое время", – написал он на своем аккаунте в Twitter.

US military officials: All necessary assets (ships, warplanes, and cruise missiles) are in place, armed and ready to attack Syria. Orders from President Trump are now expected "anytime." Latest breaking news @i24NEWS_EN — David Shuster (@DavidShuster) 10 апреля 2018 г.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что для США главное показать свою силу в Сирии. При этом их не интересует кто применил химическое оружие в Думе.

США не нужны расследования. Им нужно нанести удар, пока есть повод, пусть ложный. Все расследования от Ирака до Ливии были не в пользу США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 апреля 2018 г.

Трамп и его советники обсудили возможность удара, передает The New York Times. Отмечается, что представители администрации рассчитывают на более обширную атаку, чем 7 апреля 2017 года, когда они нанесли ракетный удар по военной базе в провинции Хомс. При этом политик хочет провести операцию не за один день и напасть сразу на несколько объектов, однако Трамп пока не готов вовлекать военных в серьезный конфликт.

"Направление бомбардировщиков и истребителей с американскими или французскими пилотами для ударов по сирийским аэродромам или другим целям считается рискованным, поскольку приведет к углублению конфликта, если кто-то из пилотов будет сбит", – отмечает издание.