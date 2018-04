Американцы приготовились к войне

Военные Соединенных Штатов прибыли в Сирию и готовы нанести удар в любой момент. Об этом сообщил журналист телеканала i24News Давид Шустер, ссылаясь на источники в Пентагоне.

"Американские военные: все необходимые средства (корабли, боевые самолеты и крылатые ракеты) находятся на месте, вооружены и готовы атаковать Сирию. Приказы от президента Трампа теперь ожидаются "в любое время", – написал он на своем аккаунте в Twitter.

US military officials: All necessary assets (ships, warplanes, and cruise missiles) are in place, armed and ready to attack Syria. Orders from President Trump are now expected "anytime." Latest breaking news @i24NEWS_EN