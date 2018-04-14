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В московском метро погиб пассажир

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом на станции "Университет"

Из-за ЧП на красной ветке метро в 14:54 мск на 20 минут было снято напряжение на путях. После извлечения тела погибшего на платформу движение поездов на линии было восстановлено.

Очевидцы происшествия подтвердили, что мужчина сам упал на пути.

Это уже второй подобный случай за неделю.

В прошлую субботу на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии упал на рельсы 27-летний мужчина. По словам очевидцев, он сам бросился под прибывающий на станцию поезд.

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