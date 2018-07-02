Cамолет Tajik Air едва не развалился над Подмосковьем

Названа причина вынужденной посадки таджикского лайнера

Пресс-секретарь Худжандского международного аэропорта Юсуф Маюсуфов рассказал, что самолет Boeing 737 авиакомпании Tajik Air, летевший из Москвы в Худжанд, вернулся в Домодедово из-за разгерметизации воздушного судна.

"Над Рязанью началась разгерметизация самолета. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета", – рассказал Маюсуфов РИА "Новости". Он добавил, что в аэропорту начала работу комиссия МАК, которая должна найти причины происшествия.

По сообщению телеканала "360", лайнер вылетел из Домодедово в 01:30 по московскому времени. Однако, вместо того, чтобы отправиться в Худжанд, самолет несколько часов летал над Коломной и Воскресенском.