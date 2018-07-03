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Погода устроила в России конец света

На юг нашей страны нагрянули страшные ливни, ураганы и град-убийца

На Кубани стихия такого наворотила, что долго придется разгребать. В одной только Анапе один человек погиб под завалами, трое утонули во время урагана, а две женщины были покалечены упавшим из=за сильного ветра деревом.

"Тропический ливень, ураганный ветер и град величиной с кулак... с неба словно булыжники летят. За считанные мгновения земля покрылась слоем льда, будто зима вдруг вернулась. Искорежены автомобили. В домах пробиты крыши, и не только. Некоторые здания изрешетило, словно при обстреле, – вся облицовка уничтожена", – рассказал "Пятому каналу" Сергей Петров.

Чтобы восстановить то, что разрушено смерчем и градом, Краснодарскому краю нужно 1,5 млрд рублей. И это только по уничтоженному урожаю, а ведь еще сотни заявок поступили на материальную помощь.

Свирепствует непогода и в других регионах. Дожди залили Алтайский край и Иркутскую область. В Барнауле в огромной луже заглох пассажирский автобус, и люди пошли вброд.

В Сибири также прошли ливни, и на улицах Иркутска воды по колено. Затопило подъезды к аэропорту. Позже вода стала подниматься и в здании аэровокзала.

У местного торгового центра во время ливня рухнула крыша. Движение в городе остановилось из-за невиданных пробок.

Полина ДОРОЖКИНА
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