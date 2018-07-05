В Москве лифт с пассажиром рухнул 40-го этажа

Пострадал мужчина

В одном из столичных жилых комплексов сорвался лифт, в котором находился пассажир, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

Он обрушился с 40-го этажа ЖК "Корона севера", расположенном по адресу улица Дыбенко, 38, передает агентство новостей "Москва".

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"Лифт опустился с 40 на 20 этаж. Пассажир в результате не пострадал и самостоятельно выбрался из лифта", – сказал собеседник агентства, добавив, что "врачи "скорой помощи" осмотрели его, после чего он был отпущен".

Однако источник "Интерфакса" уточнил, что в инциденте пассажир сломал ногу, ему понадобилась госпитализация.