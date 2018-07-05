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Больше сотни туристов попали в ЧП в Таиланде

Фото: GLOBAL LOOK press
В море перевернулись две лодки с людьми

Инцидент произошел около берегов города-курорта Пхукет.

Как рассказали в местной полиции изданию Phuket News, из-за шторма опрокинулись две экскурсионных лодки, на которых в общей сложности находились более 130 человек. В результате люди оказались в воде.

Сейчас на месте работают спасатели, однако им мешают плохие погодные условия – в районе операции наблюдается сильный ветер и высокие волны.

Российское посольство в Таиланде сейчас выясняет, есть ли среди пострадавших наши соотечественник, передает РИА "Новости".

Несколько человек пропали без вести, среди них были россияне. По данным той же таиландской газеты, спасатели нашли двух граждан РФ. Они попали в аварию, катаясь на водном мотоцикле.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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