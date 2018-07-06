Число погибших при крушении лодок в Таиланде возросло

Россиян среди них не обнаружили

В пятницу, 6 июля, в ходе крушение двух туристических лодок, количество погибших на сегодняшний день составило 8 человек. Об этом сообщает телеканал Thai PBS с ссылкой на руководителя спасательных служб.

По словам собеседника, сейчас на месте ЧП работают военно-морские силы Таиланда и дайверы.

В четверг вечером два туристических корабля потерпели крушение на юге Таиланда недалеко от популярного острова Пхукет. На борту одного из них находилось более сотни туристов из Корейской Народной Республики. Из них 46 человек пропали без вести. Со второго судна спасателям удалось спасти всех пассажиров (42 человека).

Сообщается, что лодки вышли в море, несмотря на штормовое предупреждение.