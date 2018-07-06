Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Число погибших при крушении лодок в Таиланде возросло

Россиян среди них не обнаружили

В пятницу, 6 июля, в ходе крушение двух туристических лодок, количество погибших на сегодняшний день составило 8 человек. Об этом сообщает телеканал Thai PBS с ссылкой на руководителя спасательных служб. 

По словам собеседника, сейчас на месте ЧП работают военно-морские силы Таиланда и дайверы.

В четверг вечером два туристических корабля потерпели крушение на юге Таиланда недалеко от популярного острова Пхукет. На борту одного из них находилось более сотни туристов из Корейской Народной Республики. Из них 46 человек пропали без вести. Со второго судна спасателям удалось спасти всех пассажиров (42 человека).

Сообщается, что лодки вышли в море, несмотря на штормовое предупреждение.

Евгения КАРПУНИНА
новости партнеров
Загрузка...

Доллару предсказали сумасшедший рост

К осени американская валюта дорастет до 70 рублей

Не прогнулся: Крымский мост побил новый рекорд

Доказательства проблем с переправой через Керченский пролив проверили в действии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей