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Можем не успеть: спасение детей из пещеры в Таиланде затягивается

Фото: GLOBAL LOOK press/chiang rai pr office
Руководитель операции рассказал о сложностях эвакуации

Пятерых школьников не удается вызволить из "западни", в которую они попали в прошлом месяце. Вполне возможно, что ребята там проведут еще один день.

Спасатели переживают, что им не хватит вторника, 10 июля, чтобы вывести "пленников" из пещеры, рассказал руководитель операции, экс-губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

Он отметил, что согласно плану эвакуации, вызволить получается только четырех человек. "Пока мы не можем сказать, удастся ли нам во вторник вывести оставшихся пятерых ребят", – цитирует спасателя "ТАСС". Заявление прозвучало на пресс-конференции, где обсуждалась судьба "узников" пещеры Кхао Луанг. "Все могут гордиться, однако миссия пока не закончена", – заключил Осоттханакон.

Он подчеркнул, что родители вызволенных детей могут видеть своих чад только через специальное окно. Пока велика вероятность, что ребята могли подхватить в заточении какую-либо инфекцию, они будут находиться на карантине. Сейчас их обследуют медики.

Напомним, 12 подростков с футбольным тренером 23 июня отправились в горный парк. Их застал тропический ливень, который заблокировал вход в пещеру.

8 и 9 июля водолазы "порциями" вызволили восьмерых, затем на вертолетах их доставили в больницу. В спасательной операции задействованы не только местные, но также зарубежные дайверы и сотрудники экстренных служб королевства. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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