Можем не успеть: спасение детей из пещеры в Таиланде затягивается
Пятерых школьников не удается вызволить из "западни", в которую они попали в прошлом месяце. Вполне возможно, что ребята там проведут еще один день.
Спасатели переживают, что им не хватит вторника, 10 июля, чтобы вывести "пленников" из пещеры, рассказал руководитель операции, экс-губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.
Он отметил, что согласно плану эвакуации, вызволить получается только четырех человек. "Пока мы не можем сказать, удастся ли нам во вторник вывести оставшихся пятерых ребят", – цитирует спасателя "ТАСС". Заявление прозвучало на пресс-конференции, где обсуждалась судьба "узников" пещеры Кхао Луанг. "Все могут гордиться, однако миссия пока не закончена", – заключил Осоттханакон.
Он подчеркнул, что родители вызволенных детей могут видеть своих чад только через специальное окно. Пока велика вероятность, что ребята могли подхватить в заточении какую-либо инфекцию, они будут находиться на карантине. Сейчас их обследуют медики.
Напомним, 12 подростков с футбольным тренером 23 июня отправились в горный парк. Их застал тропический ливень, который заблокировал вход в пещеру.
8 и 9 июля водолазы "порциями" вызволили восьмерых, затем на вертолетах их доставили в больницу. В спасательной операции задействованы не только местные, но также зарубежные дайверы и сотрудники экстренных служб королевства.
Британия опозорилась в деле "новых Скрипалей"
Представитель Скотленд-ярда не смог внятно ответить ни на один вопрос
Неужели "Новичок": российские футболисты вдыхали газ
Нашу команду обвинили в употреблении странного допинга перед матчами
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Незалежная заразила Азовское море холерой
- "Евровидение" пройдет без Украины
- Украину осенил план по вступлению в НАТО
НЛО
- Знаменитый гений встречался с пришельцами
- Гигантский НЛО напугал россиян
- Советские военные тайно исследовали НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина