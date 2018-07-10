У спасенных в Таиланде детей подозревают заражение
Следы наличия возбудителя обнаружили у двоих школьников,
которых вызволили из пещеры Тхам Луанг на севере страны.
Об этом сообщили Reuters в Минздраве Таиланда, куда госпитализировали детей. По предварительным данным, речь идет о легочной инфекции.
Тем не менее, по словам представителя ведомства Йесады Чокдамрунсука, повода для беспокойства нет. Все восемь детей находятся в безопасности.
"Ребята сильны, у них стойкий иммунитет", – сказал он.
Также он отметил, что длительное пребывание в пещере не сказалось на умственных способностях школьников, все они пребывают в здравом уме, передает РИА "Новости".
Накануне руководитель спасательной операции Чианграй Наронгсак Осоттханакон выразил беспокойство по поводу того, что времени на вызволение из ловушки всех детей может не хватить.
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