У спасенных в Таиланде детей подозревают заражение

Врачи нашли в их крови признаки инфекции

Следы наличия возбудителя обнаружили у двоих школьников, которых вызволили из пещеры Тхам Луанг на севере страны.



Об этом сообщили Reuters в Минздраве Таиланда, куда госпитализировали детей. По предварительным данным, речь идет о легочной инфекции.

Тем не менее, по словам представителя ведомства Йесады Чокдамрунсука, повода для беспокойства нет. Все восемь детей находятся в безопасности.

"Ребята сильны, у них стойкий иммунитет", – сказал он.

Также он отметил, что длительное пребывание в пещере не сказалось на умственных способностях школьников, все они пребывают в здравом уме, передает РИА "Новости".

Накануне руководитель спасательной операции Чианграй Наронгсак Осоттханакон выразил беспокойство по поводу того, что времени на вызволение из ловушки всех детей может не хватить.