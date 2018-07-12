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В Подмосковье аварийно сел авиалайнер

Причины происшествия устанавливаются

В Летно-исследовательском институте им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet-100.

"Все завершилось нормально. Была соответствующая неисправность", – рассказал РИА "Новости" генеральный директор института Евгений Пушкарский. Он добавил, что при посадке никто не пострадал, работа аэродрома идет в штатном порядке. 

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"Повреждения самолета после выполнения жесткой посадки незначительны, самолет будет восстановлен для продолжения испытаний. Причины инцидента устанавливаются", – добавили в пресс-службе компании "Гражданские самолеты Сухого".

В ГСС также подтвердили, что из трех человек, находившихся на борту SSJ100 – летчика-испытателя, инженера по летным испытаниям и представителя сертификационного центра – никто не пострадал.  

Валентина МАЙОРОВА
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