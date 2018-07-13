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"Единая Россия" начала сбор гуманитарной помощи жертвам паводка в Забайкальском крае

Фото: zabkray.er.ru
Стихия лишила людей всего самого необходимого

Весь коллектив ЦИК "Единой России" перечислит свой однодневный заработок на помощь пострадавшим от наводнения в Забайкальском крае. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Он указал, что паводок в крае стал сильнейшим за все время наблюдений. Местным жителям сейчас нужна любая помощь.

"Люди сейчас нуждаются, прежде всего, в продуктах питания длительного хранения и питьевой воде. Читинская епархия совместно с фондом социальной поддержки "Рука помощи" объявило сбор денег, вещей и продуктов питания в помощь пострадавшим", – рассказал Турчак. Он сообщил, что отделение ЕР в Забайкальском крае уже открыло в Чите несколько пунктов приема вещей и продуктов питания для пострадавших, и призвал все региональные отделения ЕР организовать аналогичные мероприятия.

Наводнение в Забайкальском крае началось 8 июля после сильных дождей. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации, многих жителей пришлось эвакуировать. Наиболее опасная ситуация сложилась в Нерчинском, Карымском, Шилкинском районах. Из краевого бюджета выделены 53 млн руб., которые пойдут на возмещение последствий стихийного бедствия и компенсацию пострадавшим.

Николай ВИКТОРОВ
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