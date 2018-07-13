Случившееся возмутило Варшаву

МИД Польши заявил, что в России напали на представителя ведомства, возвращавшегося в Москву из служебной командировки в Иркутск.

ЧП произошло на борту самолета российской авиакомпании. По предварительным данным, на польского гражданина в туалете самолета набросился психически неуравновешенный человек. Хулигана задержали полицейские, а работник дипведомства обратился к врачам. После он вернулся в Польшу. Варшава намерена обратиться к Москве с требованием выяснить все обстоятельства происшествия и привлечь злоумышленника к ответственности.

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Информацию о нападении на польского дипломата подтвердил ФАН источник в правоохранительных органах. Обращение польского дипломата было зарегистрировано 11 июля в линейном отделе "Шереметьево". Отмечается, что польский гражданин получил незначительные травмы.