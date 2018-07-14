В Крыму случилось ЧП с детьми

Невнимательность родителей могла привести к трагедии

Двоих малышей унесло на матрасе в море. Это случилось в курортном поселке Прибрежное (Сакский район) 13 июня. Дети вместе с родителями отдыхали на диком пляже. Видимо, в какой-то момент взрослые отвлеклись и не следили за чадами, которые решили устроить заплыв на резиновом матрасе. В результате пришлось срочно просить о помощи.

Пляж был необорудованным – спасательный пункт расположен в пяти километрах. Однако сотрудники МЧС подоспели вовремя. Они примчались из Евпатории на гидроцикле и поймали детей, которых к тому времени отнесло от берега где-то на триста метров. Малышей благополучно доставили на берег, где сходили с ума их незадачливые родители. К счастью, помощь медиков мореплавателям не понадобилась.

Крымские спасатели напомнили супружеской паре правила безопасного поведения на воде и попросили впредь быть внимательнее, говорится в сообщении на сайте МЧС России по РК.

К слову, подобные случаи нередки на морских курортах. Периодически из воды вылавливают унесенных матрасами туристов. Так, на днях после неудачного заплыва в Евпатории спасли мужчину и женщину.