Перед финалом ЧМ исчез Забивака

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Его фигура стояла в поселке Солнечное на газоне у Зеленогорского шоссе в Питере. А теперь ее нет. О пропаже сообщил мастер предприятия "Курортный берег", которое занимается благоустройством района.
Забиваку высотой 180 см установили в начале июня, а не стало его в период с 13 по 15 июля. Видеокамер, которые бы сняли, как и кто унес фигуру, не нашлось, пишет "Фонтанка".
Начальник ОМВД по Курортному району обратился за помощью к возможным свидетелям. По его словам, в последний раз Забиваку видели на месте 11 июля.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победу в нем завоевала сборная Франции, напоминает FlashNord.
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