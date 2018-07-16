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Перед финалом ЧМ исчез Забивака

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Талисман мундиаля стоил 350 тысяч рублей

Его фигура стояла в поселке Солнечное на газоне у Зеленогорского шоссе в Питере. А теперь ее нет. О пропаже сообщил мастер предприятия "Курортный берег", которое занимается благоустройством района.

Забиваку высотой 180 см установили в начале июня, а не стало его в период с 13 по 15 июля. Видеокамер, которые бы сняли, как и кто унес фигуру, не нашлось, пишет "Фонтанка".

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Начальник ОМВД по Курортному району обратился за помощью к возможным свидетелям. По его словам, в последний раз Забиваку видели на месте 11 июля.  

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победу в нем завоевала сборная Франции, напоминает FlashNord

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