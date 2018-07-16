Выпороть и вышвырнуть: выходка Pussy Riot разъярила Хорватию

Футболист сборной готов был растерзать участников скандальной группы за забег во время финала ЧМ-2018

Арт-группировка, участники которой выбежали в полицейской форме на поле, а затем отправились с "коллегами" в участок, вывели из себя Деяна Ловрена, серебряного призера чемпионата мира по футболу в России. А в нижней палате парламента страны-хозяйки мундиаля пожалели, что в отношении нарушителей спокойствия необходимо действовать в рамках закона.

Хорватский футболист был разгневан выходкой скандально известной Pussy Riot. Настолько, что захотел одного из непрошенных гостей гнать со стадиона в три шеи.

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"Я был разгневан, потому что в тот момент мы действовали в хорошем темпе, а матч пришлось прервать. Парень хотел "отбить пять", но я схватил его и повалил на землю. Мне очень хотелось вышвырнуть его со стадиона", – цитирует негодование защитника сборной Хорватии Daily Mail.

На 52-й минуте финального поединка между Хорватией и Францией на поле выбежали представители группы Pussy Riot. Их оперативно задержали и отправили в полицию.

Чемпионами мира по футболу 2018 года стали французы, обыграв сборную балканской страны со счетом 4:2.