Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Выпороть и вышвырнуть: выходка Pussy Riot разъярила Хорватию

Фото: GLOBAL LOOK press/Frank Hoermann
Футболист сборной готов был растерзать участников скандальной группы за забег во время финала ЧМ-2018

Арт-группировка, участники которой выбежали в полицейской форме на поле, а затем отправились с "коллегами" в участок, вывели из себя Деяна Ловрена, серебряного призера чемпионата мира по футболу в России. А в нижней палате парламента страны-хозяйки мундиаля пожалели, что в отношении нарушителей спокойствия необходимо действовать в рамках закона.

Хорватский футболист был разгневан выходкой скандально известной Pussy Riot. Настолько, что захотел одного из непрошенных гостей гнать со стадиона в три шеи.

По теме

"Я был разгневан, потому что в тот момент мы действовали в хорошем темпе, а матч пришлось прервать. Парень хотел "отбить пять", но я схватил его и повалил на землю. Мне очень хотелось вышвырнуть его со стадиона", – цитирует негодование защитника сборной Хорватии Daily Mail.

На 52-й минуте финального поединка между Хорватией и Францией на поле выбежали представители группы Pussy Riot. Их оперативно задержали и отправили в полицию.

Чемпионами мира по футболу 2018 года стали французы, обыграв сборную балканской страны со счетом 4:2. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Трагедия омрачила ликование французов

Бурное празднование победы в ЧМ-2018 привело к нескольким смертям

В Финляндии приняли в штыки встречу Путина и Трампа

Местные жители недовольны беспрецедентными мерами безопасности в столице

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей