Британский болельщик Джастин Уолли, приехавший на российский мундиаль вопреки антироссийской пропаганде своих родных СМИ, пугавших черт знаем чем подданных Ее Величества, поведал в Сети о своих впечатлениях о хозяйке ЧМ-2018. Он недвусмысленно указал отечественным журналистам на все их "дерьмо", которое они вывалили на нашу страну.

Житель Туманного Альбиона отметил, что пробыл в России 33 дня.

"Не было никаких беспорядков, хулиганских нападений, плохого обращения полиции, взяток, недостроенных стадионов, расистских оскорблений, плохого питания, слабой транспортной системы, недружелюбных людей", – написал он в Twitter во вторник, 17 июля.

Он выложил снимок подарков, которые ему презентовали россияне, там можно увидеть, помимо брелков, баночку варенья и татарскую тюбетейку.

Just left Russia after 33 days. THERE WERE NO: riots, hooligan attacks, police mistreatment, bribes, half-built stadiums, racist abuse, bad food, delapidated transport systems, unfriendly people. Pictured are some of the gifts Russians gave me. British media - sort your shit out! pic.twitter.com/G8vFhrA4jH