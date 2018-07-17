Для западных медиа наступают неприятные времена – фанаты возвращаются из России

Британский болельщик Джастин Уолли, приехавший на российский мундиаль вопреки антироссийской пропаганде своих родных СМИ, пугавших черт знаем чем подданных Ее Величества, поведал в Сети о своих впечатлениях о хозяйке ЧМ-2018. Он недвусмысленно указал отечественным журналистам на все их "дерьмо", которое они вывалили на нашу страну.

Житель Туманного Альбиона отметил, что пробыл в России 33 дня.

"Не было никаких беспорядков, хулиганских нападений, плохого обращения полиции, взяток, недостроенных стадионов, расистских оскорблений, плохого питания, слабой транспортной системы, недружелюбных людей", – написал он в Twitter во вторник, 17 июля.

Он выложил снимок подарков, которые ему презентовали россияне, там можно увидеть, помимо брелков, баночку варенья и татарскую тюбетейку.

Just left Russia after 33 days. THERE WERE NO: riots, hooligan attacks, police mistreatment, bribes, half-built stadiums, racist abuse, bad food, delapidated transport systems, unfriendly people. Pictured are some of the gifts Russians gave me. British media - sort your shit out! pic.twitter.com/G8vFhrA4jH — Justin Walley (@JustinWalley10) 17 июля 2018 г.

"Британские СМИ, разберитесь со своим дерьмом!" – призвал автор поста.

Также он добавил следующее: "Большинство из нас, кто путешествовал, крайне разозлились на всю негативную пропаганду, которую мы должны были слушать до России. Британские СМИ заслуживают такой реакции".

Буквально накануне выступил со своей реакцией на разницу между увиденным в РФ и представленным ранее в материалах журналистов Соединенного Королевства ветеран английской сборной, экс-нападающий Иэн Райт.

"Говорили, что у России сейчас темные времена. Но когда я приехал сюда, то не увидел ничего подобного... Я хочу сказать людям в Англии: все, что они говорили о России, – это просто позор. Я приеду домой и докажу, что они ошибались", – заметил Райт в интервью "Матч" 16 июля.

Не забываем, что чемпионом российского мундиаля стала сборная Франции, победившая в финале хорватов со счетом 4:2 в московских "Лужниках".

