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Россиянки рыдают: болельщики уехали домой

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
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Мундиаль поставил перед девушками неожиданную проблему

Футбольное первенство мира только-только закончилось, и социологи уже подводят интересные итоги прошедшего чемпионата.

Так, согласно данным опроса, проведенного компанией ZOOM MARKET, 57% россиянок благосклонно оценили возможность отношений с иностранцами, а 12% указали, что уже имеют или имели отношения с зарубежными гостями.

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При этом наибольший интерес вызывают чужестранцы у совсем молоденьких девушек: среди имевших отношения с иностранцами 78% – это россиянки в возрасте от 18 до 23 лет, 15% приходится на возрастную группу от 24 до 28 лет. Более зрелые дамы предпочитают соотечественников: только 7% молодых женщин от 29 до 34 лет выбрали для отношений приехавших из-за рубежа. Наших соотечественниц в иностранцах привлекают не только внешний вид (26%) и открытость (7%), но и возможность удачно выйти замуж и уехать за границу (67%).

По сообщениям СМИ, россиянки с энтузиазмом отнеслись к понаехавшим со всех концов планеты футбольным болельщикам, ставя их в пример русским мужчинам. Девушки ехидно советовали соотечественникам больше следить за собой, заниматься спортом и работать над манерами – именно это, по мнению россиянок, выгодно отличает зарубежных визитеров от граждан РФ.


Фоторепортаж
ЧМ-2018 завершен: Подводим итоги
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press +10
Валентина МАЙОРОВА
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