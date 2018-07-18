Россиянки рыдают: болельщики уехали домой

Мундиаль поставил перед девушками неожиданную проблему

Футбольное первенство мира только-только закончилось, и социологи уже подводят интересные итоги прошедшего чемпионата.

Так, согласно данным опроса, проведенного компанией ZOOM MARKET, 57% россиянок благосклонно оценили возможность отношений с иностранцами, а 12% указали, что уже имеют или имели отношения с зарубежными гостями.

При этом наибольший интерес вызывают чужестранцы у совсем молоденьких девушек: среди имевших отношения с иностранцами 78% – это россиянки в возрасте от 18 до 23 лет, 15% приходится на возрастную группу от 24 до 28 лет. Более зрелые дамы предпочитают соотечественников: только 7% молодых женщин от 29 до 34 лет выбрали для отношений приехавших из-за рубежа. Наших соотечественниц в иностранцах привлекают не только внешний вид (26%) и открытость (7%), но и возможность удачно выйти замуж и уехать за границу (67%).

По сообщениям СМИ, россиянки с энтузиазмом отнеслись к понаехавшим со всех концов планеты футбольным болельщикам, ставя их в пример русским мужчинам. Девушки ехидно советовали соотечественникам больше следить за собой, заниматься спортом и работать над манерами – именно это, по мнению россиянок, выгодно отличает зарубежных визитеров от граждан РФ.





