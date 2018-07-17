Стали известны подробности взрыва в Санкт-Петербурге

Во время ЧП погибли два человека

Причиной взрыва, прогремевшего сегодня на Литовской улице в Санкт-Петербурге, стала разгерметизация 50-литровой емкости с пропаном, рассказали в ГУ МЧС по городу.

Баллон взорвался из-за нарушения технологического процесса. "В результате этого произошла вспышка без последующего горения. Два человека погибли", – отметили в ведомстве.

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ЧП произошло на предприятии, на котором заправляют транспортные баллоны. И теперь, во избежание повторения подобных ситуаций, оставшиеся баллоны охлаждают водой.

В результате взрыва скончались два брата Мансур и Акмал, сообщает FlashNord.