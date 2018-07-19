Движение автомобилей возобновилось

На Крымском Валу в Москве устранили последствия массовой аварии. Движение восстановлено.

Напомним, утром в столице случилось крупное ДТП. На Крымском мосту столкнулись семь легковушек. В результате аварии два человека получили травмы. Пострадавших увезли в больницу.

ЧП вызвало небольшие затруднения – на внутренней стороне Садового кольца перекрыли две полосы движения, на внешнем – одну. Однако разбитые автомобили быстро убрали, и машины смогли проезжать беспрепятственно.

"Движение на Крымском Валу восстановлено", – цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы ЦОДД.