Появились подробности убийства фигуриста Дениса Тена
Казахстанского спортсмена Дениса Тена, завоевавшего бронзу
Олимпиады в Сочи, зарезали двое неизвестных автоворов.
Как рассказали в Департаменте внутренних дел (ДВД) Алма-Аты, убийство произошло на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Фигурист заметил, как воры пытались украсть зеркала его машины, о чем сообщалось ранее.
"В результате возникшей потасовки гражданину Тен Д.Ю. было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы", – сказали изданию Tengrinews.kz в ведомстве.
По словам одного из очевидцев, он видел, как Тена грузили в карету "скорой помощи". На асфальте были видна кровь. До того, как раненого фигуриста доставили в больницу, он потерял огромное количество крови.
"В течение более двух часов проводилась непосредственно сердечно-легочная реанимация. Все усилия были брошены на спасение жизни..." – сказали в министерстве.
Тен умер из-за того, что при роковом ударе ножом были задеты жизненно важные органы.
Ранее стало известно о гибели Дениса Тена в результате ножевого ранения.
Появилось видео с места нападения на фигуриста.
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