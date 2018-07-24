На Россию идет тайфун

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На регион из Китая движется мощный ураган "Ампил". Он принесет проливные дожди. Скорость ветра достигнет 100 км/час.
В центральных районах и на севере края, а также на Сахалине последствия разгула стихии будут самыми серьезными. Ожидаются сильные подтопления, реки могут выйти из берегов.
В Китае из-за тайфуна эвакуировали почти 400 тысяч человек, в море не смогли выйти около 40 тыс. судов. Закрыты стройплощадки, туристические объекты, развлекательные парки, выходы на набережные и пляжи, сообщает "Пятый канал".
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