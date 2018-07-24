Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Россию идет тайфун

В Приморье нагрянет стихийное бедствие

На регион из Китая движется мощный ураган "Ампил". Он принесет проливные дожди. Скорость ветра достигнет 100 км/час.

В центральных районах и на севере края, а также на Сахалине последствия разгула стихии будут самыми серьезными. Ожидаются сильные подтопления, реки могут выйти из берегов.

В Китае из-за тайфуна эвакуировали почти 400 тысяч человек, в море не смогли выйти около 40 тыс. судов. Закрыты стройплощадки, туристические объекты, развлекательные парки, выходы на набережные и пляжи, сообщает "Пятый канал".

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Киев приготовил Москве страшную месть

Против черноморских портов РФ введут международные санкции

Россия примет еще один ЧМ

Это произойдет в ближайшие 20 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей