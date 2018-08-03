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В Сочи погиб унесенный в море мальчик

Его тело нашли около берега

В поселке Лазаревское Краснодарского края произошла трагедия. Днем 3 июля ребенок провалился в канализацию, после чего его унесло в открытые воды.

Как сообщает "Свободная пресса" со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону, вместе с мальчиком рядом находилась его бабушка, которая в попытке спасти внука бросилась за ним, но ничем помочь не смогла.

"На место были вызваны спасатели. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Назначена судмедэкспертиза на предмет установления причины его смерти.

Андрей МАРТЫНОВ
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