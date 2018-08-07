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Испанский истребитель запустил ракету над Эстонией

К счастью, обошлось без жертв

В Эстонии самолет ВВС Испании по ошибке запустил ракету класса "воздух – земля" во время полета. Об этом сообщили Силы обороны страны.

Отмечается, что у ракеты был активирован режим самоуничтожения, но она могла упасть и на землю. К счастью, никто не пострадал, но спасатели советуют не прикасаться к снаряду, передает ТАСС.

В данный момент ведутся поиски ракеты.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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