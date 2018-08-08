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В Греции поколотили туристов из России

Nicolas Economou/ Global look
Стражи порядка связывают ЧП с футбольными фанатами

В Салониках неизвестные напали на граждан РФ перед матчем квалификации Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и местной командой ПАОК. 

Инцидент произошел вечером 7 августа, 10 человек набросились на пятерых россиян, один из них был травмирован, сообщает thestival.gr. По словам граждан РФ, они не болельщики, а просто приехали в Грецию отдохнуть. При этом полицейские считают, что драка произошла именно из-за намеченного на 8 августа матча.

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Фанаты "Спартака" не смогут поддержать любимый клуб в двух предстоящих гостевых играх еврокубков из-за беспорядков, устроенных россиянами на гостевой игре прошлого сезона 1/16 финала Лиги Европы с испанским "Атлетика", напоминает ТАСС. 

По информации Telegram-канала "Мутко против", побитые в Салониках россияне были журналистами. "Пока непонятно, сколько корреспондентов пострадало и как сильно. От греха подальше журналистов увели в подтрибунное помещение", – сообщает источник.

Валентина МАЙОРОВА
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