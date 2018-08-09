Огненный торнадо напугал британцев

Стихия внезапно обрушилась на англичан

В Великобритании произошло редкое природное явление. В графстве Дербишир пожарные приехали тушить горящую фабрику.

Неожиданно перед ними появилось огненное торнадо. Спасатели отошли от здания и стали снимать. Кадры получились действительно впечатляющими. К счастью, никто не пострадал, а торнадо вскоре исчезло, передает телеканал "360".

Специалисты отметили, что такая необычная природная стихия возникает, когда пламя из нескольких источников объединяется, раскаленный воздух идет вверх, а на его место врываются холодные потоки, которые позже также нагреваются. При этом температура внутри смерча может достигать до 1000 °C.