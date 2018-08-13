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В горах Таджикистана погибли российские туристы

Трагедия произошла в конце июля

Жесткое приземление Ми-8 привело к гибели троих альпинистов из России. Также жизнь оборвалась еще у двух членов экипажа, сообщили в комитете по ЧС Таджикистана.

Неудачная посадка вертолета произошла в горах Республики.

"Три российских альпиниста и два члена экипажа, граждане Таджикистана, погибли в результате жесткой посадки 29 июля на востоке Таджикистана", – рассказали в комитете, передает РИА "Новости".

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