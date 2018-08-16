В Аргентине сняли на видео чудовище

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В Аргентине охранник снял на видео очень странное явление. Он обнаружил на земле огромные следы, от одного из них даже поднимался в воздух дымок.
Камера движется по следам, и внезапно становятся видны очертания огромного существа, после чего не очень смелый охранник немедленно бежит вспять.
Ролик был опубликован на канале The Hidden Underbelly 2.0 на YouTube и немедленно получил изрядное количество комментариев. Стоит отметить, что многие интернет-пользователи скептически отнеслись к увиденному. "Кто-нибудь может мне сказать, что я увидел?", "Жаль, что он не смог подойти поближе", "Хочу посмотреть, как это место выглядит днем", – написали они.
Качество видеосъемки не позволяет предположить, что это был монстр.
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