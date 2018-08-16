Пострадавший угрожал, что убьет экс-звезду "РЕН ТВ"

Задержанный накануне Алексей Самсонов оборонялся. Он расстрелял 41-летнего мужчину из травматики не просто так, а в целях самосохранения, поскольку оппонент грозился его убить.

По рассказам жены обидчика Инны, дело обстояло так: они с мужем вышли на перекур и застали соседа рядом с ее машиной, с которой незадолго до инцидента сняли фару. В пустом отверстии как раз и ковырялся сосед. Самсонов с балкона попросил его прекратить манипуляции, но тот не только не послушался, но еще и на рожон полез.

"Муж попросил отойти, а тот начал кричать и полез на конфликт. Стоит дальше ковыряет", – сообщила Инна, передает "360", ссылаясь на собственного информатора.

"Выходи-выходи", – добавил масла в огонь широкоплечий сосед.

Он, по словам супруги, в два раза больше экс-телеведущего, поэтому последний захватил перед выходом на "разборку" пистолет. С криком: "убью", – зачинщик конфликта полез в драку.

Самсонов решил не рисковать жизнью, чтобы защитить себя выпустил в грозного оппонента порядка четырех пуль, еще и проломив ему голову. С многочисленными ранениями соседа увезли на "скорой".

Медиков и полицейских в ночь на 15 августа вызвали очевидцы, услышав громкую перепалку. Сейчас бывший ведущий программы "Ремонт по-честному" телеканала "РЕН ТВ" находится в следственном изоляторе.