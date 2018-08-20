Пенсионер из России погиб в Испании

Турист не выдержал пешего маршрута

Россиянин скончался во время прогулки по горному участку национального парка "Пики Европы" в Испании.

Как сообщает местная El Comercio, 63-летний турист из РФ потерял сознание в самом начале пешеходного маршрута Cares, который считается несложным и является самым популярным среди приезжих.

Руководитель тургруппы сразу вызвал спасателей. Из-за тумана медицинский вертолет не смог сесть рядом с местом, где пенсионеру стало плохо. Его пришлось почти 50 м нести на руках.

Медики не смогли помочь россиянину. Его тело уже эвакуировано с горного хребта.