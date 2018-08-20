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В Чечне атаковали полицейских

Фото: vk.com/rus_partisanen
При нападении пострадала женщина

 Несколько нападений на сотрудников органов правопорядка произошли в Чеченской республике.

В Шали двое вооруженных ножами неизвестных прорвались в ОМВД, сообщили в региональном МВД.

В результате инцидента, помимо двух полицейских, пострадала женщина из гражданских. Преступник уничтожен.

На месте происшествия работают оперативники.

В Грозном в сотрудников ГИБДД бросили взрывчатку. Затем злоумышленник попытался сбить полицейских на машине. Один полицейский погиб, сообщает РИА "Новости".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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