При нападении пострадала женщина

Несколько нападений на сотрудников органов правопорядка произошли в Чеченской республике.

В Шали двое вооруженных ножами неизвестных прорвались в ОМВД, сообщили в региональном МВД.

В результате инцидента, помимо двух полицейских, пострадала женщина из гражданских. Преступник уничтожен.

На месте происшествия работают оперативники.

В Грозном в сотрудников ГИБДД бросили взрывчатку. Затем злоумышленник попытался сбить полицейских на машине. Один полицейский погиб, сообщает РИА "Новости".