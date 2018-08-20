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Несколько нападений на сотрудников органов правопорядка произошли в Чеченской республике.
В Шали двое вооруженных ножами неизвестных прорвались в ОМВД, сообщили в региональном МВД.
В результате инцидента, помимо двух полицейских, пострадала женщина из гражданских. Преступник уничтожен.
На месте происшествия работают оперативники.
В Грозном в сотрудников ГИБДД бросили взрывчатку. Затем злоумышленник попытался сбить полицейских на машине. Один полицейский погиб, сообщает РИА "Новости".
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