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Очевидцы рассказали подробности пожара в самолете Ту-204

Фото: vk.com/flyredwings
На глазах у пассажиров загорелся двигатель

Авиалайнер компании Red Wings, летевший из Уфы в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за загоревшегося левого двигателя. Пассажиры рассказали историю спасения.

Один из них сообщил, что после взлета ничто не предвещало ЧП. Через пять минут раздался "какой-то хлопок и прямо по правую сторону, мы возле турбины сидели, искры пошли и стало все загораться". Он добавил, что было страшно, но им объявили, что "все под контролем, сейчас будем садиться".

Женщины прореагировали на происшествие более эмоционально. Одна из них поделилась с телеканалом "Звезда", что после взрыва за иллюминатором "Все закричали: “Горим-горим”. Дым пошел". По ее словам, после посадки у некоторых пассажиров, столпившихся у дверей, началась истерика.

"Там толкушка такая у дверей! Конечно, были истерики. Плакали все, кричали. Но не до такой степени, чтоб давили друг друга", - сказала она, подчеркнув, "страшно, конечно!".

На борту загоревшегося Ту– 204 находилось 202 пассажира. Их эвакуировали с помощью надувных трапов через семь минут после посадки.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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