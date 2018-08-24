Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Странная смерть туристов в Египте вызвала панику

Фото: GLOBAL LOOK press/hutchison
Трагедия случилась с британской супружеской парой в пятизвездочном отеле

Три сотни туристов были эвакуированы из гостиницы Aqua Magic Hotel в Хургаде после того, как муж и жена из Англии умерли один за другим, и несколько десятков гостей отравились.

Келли Ормерод, дочь 69-летнего Джона Купера и его 63-летней жены Сьюзен, рассказала Daily Mail, что ее отец скончался в отеле, а мама умерла на руках Келли в карете скорой помощи. Первоначально было объявлено, что мужчина скончался от сердечного приступа, а его супруга – от последовавшего потрясения, однако миссис Ормерод уверяет, что перед тем, как отправиться в Египет, мать с отцом были совершенно здоровы.

По теме

 "Мы хотим понять, что случилось и узнать причину их смерти", – заявила убитая горем дочь. Ходят слухи, что супруги могли умереть от отравления некачественной едой или угарным газом. Одна из туристок рассказала, что на плохое самочувствие жаловались около 40 гостей отеля. Однако египетская полиция и администрация гостиницы заявили, что смерть двух британцев наступила от естественных причин.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар пошел на спад

В ближайший месяц российская валюта будет укрепляться

Скрипали недоумевают: США откладывают санкции против РФ

Объявленные меры так и не вступили в силу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей