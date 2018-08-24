Странная смерть туристов в Египте вызвала панику

Трагедия случилась с британской супружеской парой в пятизвездочном отеле

Три сотни туристов были эвакуированы из гостиницы Aqua Magic Hotel в Хургаде после того, как муж и жена из Англии умерли один за другим, и несколько десятков гостей отравились.

Келли Ормерод, дочь 69-летнего Джона Купера и его 63-летней жены Сьюзен, рассказала Daily Mail, что ее отец скончался в отеле, а мама умерла на руках Келли в карете скорой помощи. Первоначально было объявлено, что мужчина скончался от сердечного приступа, а его супруга – от последовавшего потрясения, однако миссис Ормерод уверяет, что перед тем, как отправиться в Египет, мать с отцом были совершенно здоровы.

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"Мы хотим понять, что случилось и узнать причину их смерти", – заявила убитая горем дочь. Ходят слухи, что супруги могли умереть от отравления некачественной едой или угарным газом. Одна из туристок рассказала, что на плохое самочувствие жаловались около 40 гостей отеля. Однако египетская полиция и администрация гостиницы заявили, что смерть двух британцев наступила от естественных причин.

