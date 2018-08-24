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Страшная авария случилась в Крыму

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Есть жертвы

В Советском районе Крыма столкнулись автомобили ВАЗ и "Ситроен", погибли 2 человека, количество пострадавших в настоящее время уточняется.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу крымского управления МВД РФ. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП выясняются.

Валентина МАЙОРОВА
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