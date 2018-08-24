Страшная авария случилась в Крыму

Здоровье
- Сахар защищает от тяжелой болезни
- Здоровье смолоду: названа неожиданная причина появления рака
- Найден рецепт мужского долголетия
761 новости
В Советском районе Крыма столкнулись автомобили ВАЗ и "Ситроен", погибли 2 человека, количество пострадавших в настоящее время уточняется.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу крымского управления МВД РФ. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП выясняются.
В ближайший месяц российская валюта будет укрепляться
Тучные люди из-за гормональных нарушений не ощущают чувства сытости