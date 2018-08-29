Россияне попали в крупную аварию в Турции

Туристы возвращались домой

На курорте Анталья произошло серьезное ДТП. Автобус, в котором 25 россиян ехали из Белека в аэропорт, столкнулся с грузовиком и свалился в канал.

В аварии пострадали 11 россиян и один из водителей, сообщает Milliyet.

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Представитель Генерального консульства России в Турции подтвердил ТАСС, что произошло ЧП, и подчеркнул, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Rus turistleri taşıyan midibüse tır çarptı: 11'i turist 13 yaralıhttps://t.co/M1UOF7x7df pic.twitter.com/9dmTTvi9fs — kar360 haber (@kar360haber) 29 августа 2018 г.

По последним данным, число пострадавших в ДТП выросло до 13 человек. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.