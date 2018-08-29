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Особняк экс-главы Кассационного суда Армении обстреляли

Члены семьи Мкртумяна в тот момент тоже были в доме

На бывшего председателя армянского Кассационного суда Армана Мкртумяна совершено покушение. Его дом, расположенный в 16 км от Еревана, атаковали неизвестные автоматчики.

"28 августа, примерно в 22.00 (21.00 мск) трое вооруженных автоматами людей в масках проникли в особняк бывшего председателя Кассационного суда Армана Мкртумяна в селе Дзорахбюр. В это время в доме находились сам Мкртумян и члены его семьи", – сообщила РИА "Новости" советник главы Следственного комитета страны Сона Трузян.

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Один из нападавших задержан. Следователи открыли уголовное дело по статьям "разбойное нападение" и "незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов".

Известно, что во время перестрелки несколько человек, в том числе сам Мкртумян, были ранены. Каково состояние пострадавших на данный момент, не сообщается.

Арман Мкртумян возглавлял Кассационный суд Армении в 2008-2018 годах. Он ушел в отставку в июне.

Вера СВЕТЛОВА
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