Дзержинску угрожает новый взрыв на заводе

ЧП на оборонном предприятии может повториться

Сигнал оповещения гражданской обороны и чрезвычайной ситуации сработал в городе Дзержинске – на заводе имени Свердлова пожар, возможен повторный взрыв.

"В 9 часов 52 минуты произошел пожар в цехе. Говорит, что правительство Нижегородской области и специальные формирования держат все под контролем. Угрозы распространения пожара для города нет", – рассказали очевидцы агентству "Время Н". Из-за разгоревшегося пожара на заводе имени Я.М. Свердлова есть угроза второго взрыва.

По теме На оборонном заводе прогремел взрыв

Об этом сообщили сотрудники спецслужб, работающие на месте происшествия в Дзержинске. Сейчас здание оцеплено, проводится проливка территории и здания пожарной охраной.

Чп на заводе произошло утром 31 августа в здании утилизации мин. В оперативном штабе на месте ЧС агентству "Интерфакс" сообщили, что из 9 рабочих, бывших в эпицентре, трое доставлены в больницы, трое погибли, еще троих не удалось найти. "Дождь" сообщил со ссылкой на агентство, что "проверяется информация о семи погибших". В настоящее время пожар локализован на площади 100 кв. метров.

