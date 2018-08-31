На предприятии в Самаре погибли люди

СМИ приводят разные данные о числе умерших

На самарском авиационном предприятии ПАО "Кузнецов" жертвами взрыва стали 3 человека.

"На производстве произошла вспышка газа. По предварительным данным, в результате погибли 3 человека", – рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Ранее Telegram-канал LIFE SHOT сообщил о двух умерших при взрыве в Самаре.

СМИ сообщили 31 августа, что в результате взрыва на оборонном предприятии в городе Дзержинске Нижегородской области погибли 3 человека, трое госпитализированы, еще трое пока не найдены.