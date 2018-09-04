Чемоданы с бриллиантами: во Франции ограбили российских туристов

Имена потерпевших не разглашаются

Группа грабителей напала на микроавтобус, в котором российские туристы ехали из аэропорта "Ле Бурже" в Париж. У ограбленных отняли багаж, в котором были бриллианты на сумму полмиллиона евро и одежда дорогих брендов.

Потерпевшие оценили общий ущерб в €1 миллион. Как сообщает Le Parisien, россияне прилетели во Францию на частном самолете. Отмечается, что при нападении никто не пострадал. Прокуратура Бобиньи начала предварительное расследование инцидента.

Издание напоминает, что это не первое ограбление состоятельных россиян во Франции. В феврале 2017 г. на группу туристов из РФ также напали при выезде из аэропорта. Тогда преступники захватили ценностей на сумму €100 тысяч.