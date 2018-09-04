Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Чемоданы с бриллиантами: во Франции ограбили российских туристов

Фото: pixabay.com
Имена потерпевших не разглашаются

Группа грабителей напала на микроавтобус, в котором российские туристы ехали из  аэропорта "Ле Бурже" в Париж. У ограбленных отняли багаж, в котором были бриллианты на сумму полмиллиона евро и одежда дорогих брендов.

Потерпевшие оценили общий ущерб в €1 миллион. Как сообщает Le Parisien, россияне прилетели во Францию на частном самолете. Отмечается, что при нападении никто не пострадал. Прокуратура Бобиньи начала предварительное расследование инцидента.

По теме

Издание напоминает, что это не первое ограбление состоятельных россиян во Франции. В феврале 2017 г. на группу туристов из РФ также напали при выезде из аэропорта. Тогда преступники захватили ценностей на сумму €100 тысяч.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

США использовали Украину против "Северного потока - 2"

Киев – марионетка США в энергетическом вопросе

В самолете Качиньского подменили "черный ящик"

Польша обвинила Россию в преступном подлоге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей