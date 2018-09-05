Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Очевидцы рассказали страшные подробности о землетрясении на Урале

Фото: pixabay.com
Жители региона долго не могли уснуть от природной стихии

Землетрясение, произошедшее в ночь на среду в районе Уральских гор, сильно напугало людей. Подземные толчки ощущались в нескольких районах региона.

Председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева отметила, что в городе "треснул двухэтажный дом в Стройгородке. Серьезные трещины в стенах здания Катав-Ивановской центральной больницы, она стоит на горе. У кого-то лопнули печи, разбилась посуда".

Уральцы не сразу поняли, что качающиеся люстры и трясущаяся в шкафах посуда это не сквозняк, а землетрясение. Многие отметили, что списали происходящее на усталость и сонное состояние.

"Мы живем в центре, в новом доме на улице Свердлова. Я проснулась ночью от звона хрустальной люстры и бра. Решила, что дочь уснула, не закрыв окно, и это происходит из-за сквозняка", – рассказала РИА "Новости" жительница Уфы Зульфия Тукаева.

"Поскольку работа у меня физически тяжелая, да еще и связана с регулярным нервным напряжением, дрыхну я всегда как убитая. Так вот, сегодня я таки проснулась, оттого что кровать подо мной, мягко говоря, не проявляет статической стабильности. <…> К счастью для моей изголодавшейся по хорошему психики, аттракцион длился недолго, как и недолго продержалась моя версия о собственном чрезмерном, воспаленном вечными проблемами воображением", – написала пользователь "ВКонтакте" Оксана Осокина.

Еще один уфимец сообщил, что "дом у нас старый, подумали, что половицы расшатаны. А утром узнали, что в Уфе было настоящее землетрясение".

"Люстры шатались. Да и Уфа ближе к эпицентру в Катав-Ивановске, чем Челябинск", – отметил житель Уфы YaKrevedkov.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы подняли доллар специально

Американцы используют умышленные колебания курса, чтобы наказать неугодные страны

Немцы испугались удара США по "Северному потоку - 2"

Санкции Вашингтона уничтожат европейский бизнес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей