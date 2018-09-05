Очевидцы рассказали страшные подробности о землетрясении на Урале

Жители региона долго не могли уснуть от природной стихии

Землетрясение, произошедшее в ночь на среду в районе Уральских гор, сильно напугало людей. Подземные толчки ощущались в нескольких районах региона.

Председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева отметила, что в городе "треснул двухэтажный дом в Стройгородке. Серьезные трещины в стенах здания Катав-Ивановской центральной больницы, она стоит на горе. У кого-то лопнули печи, разбилась посуда".

Уральцы не сразу поняли, что качающиеся люстры и трясущаяся в шкафах посуда это не сквозняк, а землетрясение. Многие отметили, что списали происходящее на усталость и сонное состояние.

"Мы живем в центре, в новом доме на улице Свердлова. Я проснулась ночью от звона хрустальной люстры и бра. Решила, что дочь уснула, не закрыв окно, и это происходит из-за сквозняка", – рассказала РИА "Новости" жительница Уфы Зульфия Тукаева.

"Поскольку работа у меня физически тяжелая, да еще и связана с регулярным нервным напряжением, дрыхну я всегда как убитая. Так вот, сегодня я таки проснулась, оттого что кровать подо мной, мягко говоря, не проявляет статической стабильности. <…> К счастью для моей изголодавшейся по хорошему психики, аттракцион длился недолго, как и недолго продержалась моя версия о собственном чрезмерном, воспаленном вечными проблемами воображением", – написала пользователь "ВКонтакте" Оксана Осокина.

Еще один уфимец сообщил, что "дом у нас старый, подумали, что половицы расшатаны. А утром узнали, что в Уфе было настоящее землетрясение".

"Люстры шатались. Да и Уфа ближе к эпицентру в Катав-Ивановске, чем Челябинск", – отметил житель Уфы YaKrevedkov.