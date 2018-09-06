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В Японии произошло сильное землетрясение

Пострадали более 100 человек

На Хоккайдо из-за сильного землетрясения погибли 8 человек. Об этом рассказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Отмечается, что в результате природной стихии пострадали 125 человек, еще 39 пропали без вести. Подземные толчки магнитудой 6,7 вызвали многочисленные разрушения.

При этом больше всего пострадало здание аэропорта, передает "Пятый канал".

В данный момент спасатели продолжают поиски пропавших. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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