В Японии произошло сильное землетрясение

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На Хоккайдо из-за сильного землетрясения погибли 8 человек. Об этом рассказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
Отмечается, что в результате природной стихии пострадали 125 человек, еще 39 пропали без вести. Подземные толчки магнитудой 6,7 вызвали многочисленные разрушения.
При этом больше всего пострадало здание аэропорта, передает "Пятый канал".
В данный момент спасатели продолжают поиски пропавших.
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