В Японии произошло сильное землетрясение

Пострадали более 100 человек

На Хоккайдо из-за сильного землетрясения погибли 8 человек. Об этом рассказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Отмечается, что в результате природной стихии пострадали 125 человек, еще 39 пропали без вести. Подземные толчки магнитудой 6,7 вызвали многочисленные разрушения.

При этом больше всего пострадало здание аэропорта, передает "Пятый канал".

В данный момент спасатели продолжают поиски пропавших.