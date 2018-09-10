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Раскрыты подробности об организации терактов в России

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Украинские спецслужбы не пожалели денег на целую серию атак

Какая цена была назначена за жизнь одного из лидеров ополчения Донецкой народной республики и какие еще указания поступали от СБУ, рассказал задержанный сотрудниками ФСБ Меджид Магомедов, член запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Его показания на допросе опубликованы в Сети.

До "исповеди" террориста на кадрах видно, как его схватили силовики. Есть материал с обыска квартиры, где обнаружены оружие и взрывчатка. Как признался сам Магомедов, за убийство лидера ДНР ему обещали $10 тысяч. Кроме того, СБУ спонсировала все его передвижения и пребывание в России.

"СБУшник назвался Рустамом. Рустам предлагал получить нам оружие, какое нам нужно. На территории России мы можем совместно с СБУ делать какие-то теракты и диверсии всякие устраивать. Чтобы понять, как мы можем работать, нам дали первый заказ – заказ был в Смоленской области, сказали, что вроде это какой-то командир какого-то ополчения ДНР, сказали, что после операции дадут нам 10 тысяч долларов", – признался террорист, кадры с допроса представлены в ролике канала YouTube "Рабочий путь Смоленск".

"Заказчик" отправлял члену ИГ координаты дома жертвы, фото и видеоотчеты.

"Там был пластид. В дальнейшем я должен был его усовершенствовать под взрывчатку. Был один ПМ с глушителем, было два магазина и было 24 патрона", – рассказал Магомедов.

После выполнения задания его ждали на Украине, где террористу дали бы следующие распоряжения о диверсиях и терактах на территории России. Но прежде, как признался задержанный, он должен был пройти обучение в лагере боевиков по использованию дронов.

"Чтобы сбрасывать бомбы на территории России, делать диверсии и делать террористические акты", – пояснил злоумышленник.  

Отметим, что пока держатся в секрете данные о заказанном СБУ лидере ДНР. Ранее уточнялось, что уроженец Дагестана Меджид Магомедов готовил теракт по заданию СБУ и организации "Правый сектор" (запрещена в России). 

В этом году он приехал в Незалежную, чтобы переговорить с представителями ИГ по обеспечению Северокавказского бандподполья. Эмиссары террористической организации связали его с представителями СБУ и "Правого сектора", которые дали ему задание ликвидировать командира одного из подразделений ВС ДНР, живущего в Смоленской области.

Оксана ПОДТУРКИНА
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