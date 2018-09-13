В Челябинске произошло ЧП с самолетом

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Столкновение случилось во время погрузки. В результате у самолета появилась царапина на фюзеляже
К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Сейчас Росавиация проводит проверку вместе с транспортной прокуратурой города, рассказал РИА Новости представитель последней Александр Колесников.
Нештатная ситуация сложилась еще 11 сентября, но известно о происшествии стало только сегодня.
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