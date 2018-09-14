Это ад: в США горит сотня домов

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Один человек погиб и 25 были госпитализированы из-за пожара, который начался после утечки газа в пригородах Бостона.
Взрыв оставил без газоснабжения около 8 тыс. домов в городах Лоренс, Андовер и Северный Андовер, сообщает NBC. По заявлениям властей, на газопроводе произошло 3 взрыва, от огня пострадали около 80 домов. Жители были эвакуированы, когда они смогут вернуться, неизвестно.
Ранее компания, обслуживающая газопровод, разослала жителям уведомления о том, что будет проводить профилактические работы. По данным источника, полиция выясняет, есть ли связь между взрывом и действиями компании.
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