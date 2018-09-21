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В Донецке прогремел взрыв

Фото: EPA\TASS
Есть пострадавшие

В Кировском районе Донецка в хлебном магазине случился взрыв, пострадала одна женщина.

По сообщению Telegram-канала WarGonzo, в помещении могла разорваться граната.

Некоторые очевидцы заявили, что гранату взорвал мужчина, а при взрыве были ранены 2 человека: мужчина и женщина, отмечает "КП – Донецк". "Пострадали два человека. Это продавец магазина и тот человек, который бросил или гранату, или что-то похожее на взрыв-пакет. Что это было, сейчас устанавливают правоохранительные органы", – рассказал РИА "Новости" представитель администрации Кировского района Донецка. На месте происшествия работают МЧС, полиция и военные.

"Пятый канал" публикует фото с места ЧП.

По последним данным, ранен был все-таки один человек. Пострадала женщина, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Кировского района. Между тем устроившего взрыв мужчину уже задержали.

Валентина МАЙОРОВА
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