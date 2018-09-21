В Донецке прогремел взрыв

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В Кировском районе Донецка в хлебном магазине случился взрыв, пострадала одна женщина.
По сообщению Telegram-канала WarGonzo, в помещении могла разорваться граната.
Некоторые очевидцы заявили, что гранату взорвал мужчина, а при взрыве были ранены 2 человека: мужчина и женщина, отмечает "КП – Донецк". "Пострадали два человека. Это продавец магазина и тот человек, который бросил или гранату, или что-то похожее на взрыв-пакет. Что это было, сейчас устанавливают правоохранительные органы", – рассказал РИА "Новости" представитель администрации Кировского района Донецка. На месте происшествия работают МЧС, полиция и военные.
"Пятый канал" публикует фото с места ЧП.
По последним данным, ранен был все-таки один человек. Пострадала женщина, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Кировского района. Между тем устроившего взрыв мужчину уже задержали.
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