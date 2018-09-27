Нибиру
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Страшная авария произошла в четверг, 27 сентября, в Краснодарском крае. На переезде Лабинская – Курганная маневровый локомотив протаранил легковой автомобиль.
Водитель LADA Largus выехал на железнодорожные пути на красный сигнал семафора. Машинист пытался затормозить, но расстояния не хватило. Тепловоз буквально раздавил легковушку. В итоге 69-летний водитель и его жена скончались на месте.
На график движения поездов происшествие не повлияло, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
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