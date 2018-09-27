Автомобиль с семьей попал под поезд

Страшная авария произошла в четверг, 27 сентября, в Краснодарском крае. На переезде Лабинская – Курганная маневровый локомотив протаранил легковой автомобиль.

Водитель LADA Largus выехал на железнодорожные пути на красный сигнал семафора. Машинист пытался затормозить, но расстояния не хватило. Тепловоз буквально раздавил легковушку. В итоге 69-летний водитель и его жена скончались на месте.

На график движения поездов происшествие не повлияло, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.