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На Кубани произошло чудовищное ДТП

Фото: GLOBAL LOOK press/Marina Shimanskaya
Автомобиль с семьей попал под поезд

Страшная авария произошла в четверг, 27 сентября, в Краснодарском крае. На переезде Лабинская – Курганная маневровый локомотив протаранил легковой автомобиль.

Водитель LADA Largus выехал на железнодорожные пути на красный сигнал семафора. Машинист пытался затормозить, но расстояния не хватило. Тепловоз буквально раздавил легковушку. В итоге 69-летний водитель и его жена скончались на месте.

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На график движения поездов происшествие не повлияло, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Вера СВЕТЛОВА
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