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Землетрясение и цунами в Индонезии унесло сотни жизней

Число жертв выросло до 384 человек

От удара стихии, обрушившейся накануне на полуостров Минахаса и остров Сулавеси, по последней информации, пострадали более 350 человек. Погибли 384, передает AFP со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал о 48 погибших. 

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Землетрясение и цунами затронули нетуристический район Индонезии. Среди жертв, по предварительным данным, нет россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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