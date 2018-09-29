Землетрясение и цунами в Индонезии унесло сотни жизней

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От удара стихии, обрушившейся накануне на полуостров Минахаса и остров Сулавеси, по последней информации, пострадали более 350 человек. Погибли 384, передает AFP со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщал о 48 погибших.
Землетрясение и цунами затронули нетуристический район Индонезии. Среди жертв, по предварительным данным, нет россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.
#BREAKING Indonesia quake-tsunami death toll jumps to 384: disaster agency pic.twitter.com/1LUel9Ngf4— AFP news agency (@AFP) 29 сентября 2018 г.
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